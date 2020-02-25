В центре Ставрополя произошло жесткое ДТП с иномаркой

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:47:52+03:00

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Инцидент произошёл рано утром 24 февраля в центре Ставрополя. Автомобиль вылетел с проезжей части проспекта Карла Маркса и врезался в здание.

Момент аварии запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Видеоролик облетел местные паблики.

Официальных комментариев по этому инциденту не поступало. Но ставропольцы активно обсуждают это событие в сети. Горожане отметили, что в такой ситуации водитель чудом никого не сбил на традиционно людном проспекте.

Жесткое ДТП в центре Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что сильный ветер в Ставропольском крае срывает рекламные баннеры, валит дорожные знаки. Специалисты краевого МЧС предупреждют ставропольцев, что порывы ветра могут достигнуть до 25 метров в секунду. А сопровождать их будут дождь и мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU