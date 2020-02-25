2020-02-25T12:01:10+03:00
Происшествия

116 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды

Спасатели пытаются восстановить энергоснабжение
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане от энергоснабжения отключили 116 населенных пунктов. Причиной происшествия стал разбушевавшийся ветер. Об отключении сообщили представители Министерства энергетики России на официальном сайте.

- 25 февраля с 07:50 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110−35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ. Мощность отключенных потребителей — 21,7 МВт, - сказано в сообщении министерства.

Согласно их данным, без света остаются 81,7 тысяч человек. Они живут в 116 населенных пунктах Дагестана Цумадинского и Ботлихского районов.

Известно также, что на местах ЧП работают 22 бригады, общая численность которых составляет 68 человек. Спасатели продолжат работы до тех пор, пока полностью не устранят проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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