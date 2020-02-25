На Ставрополье в ДТП погиб водитель легковушки

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:06:42+03:00

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Инцидент произошёл в Новоалександровском районе, 24 февраля, около 15:00. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, водитель «Лада Приора» при обгоне не успел вернуться на ранее занимаемую им полосу и столкнулся со встречным с автомобилем«Хендэ Соната».

От полученных травм скончался водитель отечественной легковушки – 38-летний местный житель.

У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Два пассажира иномарки госпитализированы, водитель иномарки не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU