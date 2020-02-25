2020-02-25T12:52:07+03:00
Общество

На Ставрополье прогнозируется резкое усиление ветра

Так, по данным регионального Гидрометцентра, до 15:00 25 февраля местами в крае ожидается очень сильный западный ветер 30 м/с
Ася АСРЯН
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Шквалистый ветер валит дорожные знаки и срывает рекламные баннерыШквалистый ветер валит дорожные знаки и срывает рекламные баннерыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае объявлено экстренное предупреждение из-за усиления ветра до 30 м/с. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Так, по данным регионального Гидрометцентра, до 15:00 25 февраля местами в крае ожидается очень сильный западный ветер 30 м/с.

Спасатели предупреждают о возможном ухудшении условий на дорогах, нарушениях в работе транспорта, увеличении числа ДТП, повреждении линий связи, ЛЭП, слабо закрепленных конструкций, кровель, рекламных щитов и деревьев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что шквалистый ветер, который разгулялся на Ставрополье 25 февраля, валит дорожные знаки и срывает рекламные баннеры.

Жители Георгиевска поделились в местном паблике видео, на котором видно, как от торгового павильона отлетают куски пластика. Виной всему – сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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