В Георгиевске из-за погоды введено поэтапное сопровождение автомобилей
Из-за негативных погодных условий на федеральной трассе «Кочубей- Нефтекумск – Зеленокумск-Минеральные Воды» в 12:30 минут введено поэтапное сопровождение патрульными автомобилями ДПС колонн автомобильного транспорта.
Ограничения введены на двух участках – с 289 по 291 км. (вблизи села Обильного) и с 302 по 304 км. (вблизи села Новозаведенного).
На этом участке наблюдается сильный ветер, который несет пыль и землю с полей, ограничивающие видимость.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» по региону, если до наступления темноты ветер не спадет, будет приниматься решение о полном ограничении движения.
Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения не планировать поездки в данном направлении. О дальнейшем развитии ситуации будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU