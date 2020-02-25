В Георгиевске из-за погоды введено поэтапное сопровождение автомобилей

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:00:16+03:00

Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения не планировать поездки в данном направлении Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Если до наступления темноты ветер не спадет, будет приниматься решение о полном ограничении движения

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Из-за негативных погодных условий на федеральной трассе «Кочубей- Нефтекумск – Зеленокумск-Минеральные Воды» в 12:30 минут введено поэтапное сопровождение патрульными автомобилями ДПС колонн автомобильного транспорта.

Ограничения введены на двух участках – с 289 по 291 км. (вблизи села Обильного) и с 302 по 304 км. (вблизи села Новозаведенного).

На этом участке наблюдается сильный ветер, который несет пыль и землю с полей, ограничивающие видимость.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» по региону, если до наступления темноты ветер не спадет, будет приниматься решение о полном ограничении движения.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения не планировать поездки в данном направлении. О дальнейшем развитии ситуации будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU