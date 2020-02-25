В Ингушетии подросток получил медаль за спасение школьника

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:14:22+03:00

Летом мальчик едва не утонул в реке

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В Ингушетии наградили медалью "За спасение жизни" 16-летнего подростка. В июле 2019 года в селе Долаково Харон Долгиев прыгнул в реку, чтобы спасти тонущего школьника. Решительность, бесстрашие и отвагу отметили в республиканской Росгвардии.

- Начальник территориального Управления Росгвардии Эдуард Павлов выразил глубокую благодарность тем, кто вложил в ребят благородные качества готовности прийти на помощь другому человеку, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, - сообщали "КП-Северный Кавказ" в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU