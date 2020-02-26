В Ставрополе у посетительницы бара от зажженного коктейля загорелись волосы и одежда
Инцидент произошёл 27 декабря 2018 года в Ставрополе. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, в одном из караоке-баров краевого центра посетителям развлекательную новогоднюю программу «Горящий Бар».
Во время «развлекухи» у 20-летней посетительницы заведения загорелась одежда и волосы.
Девушке причинены ожоги различных частей тела, квалифицированные как причинившие средней тяжести вред здоровью.
У ставропольчанки у от зажженного коктейля загорелись волосы и одежда.
Против администратора и бармена караоке-бара возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Собранные материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Видео: СКР России по краю
ИСТОЧНИК KP.RU