2020-02-26T09:57:40+03:00
Общество

В Ставрополе у посетительницы бара от зажженного коктейля загорелись волосы и одежда

Девушка получила ожоги различных частей тела [видео]
Ася АСРЯН
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Против администратора и бармена караоке-бара возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»Против администратора и бармена караоке-бара возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл 27 декабря 2018 года в Ставрополе. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, в одном из караоке-баров краевого центра посетителям развлекательную новогоднюю программу «Горящий Бар».

Во время «развлекухи» у 20-летней посетительницы заведения загорелась одежда и волосы.

Девушке причинены ожоги различных частей тела, квалифицированные как причинившие средней тяжести вред здоровью.

У ставропольчанки у от зажженного коктейля загорелись волосы и одежда.

Против администратора и бармена караоке-бара возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Собранные материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Видео: СКР России по краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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