2020-02-26T10:30:17+03:00
Общество

На Ставрополье большегруз выехал на «встречку» и протаранил три автомобиля

В больницу с различными травмами обратились несколько человек
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по регионуФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону
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Инцидент произошёл в Георгиевском городском округе 25 февраля, около 11:30, на автодороге «Пятигорск - Георгиевск». Водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где не запрещено ПДД. В результате чего врезался в стоящий «ВАЗ – 21120», а затем в «Лада Ларгус» и «Мерседес».

С травмами различной степени тяжести в больницу обратились водитель «Мерседеса» и пассажирка «Ларгуса».

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону, в момент ДТП водитель «Скании» - 34-летний житель Благодарненского района был трезв. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Ставрополье пассажир пострадал при падении в салоне автобуса. С различными травмами жителя соседнего региона доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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