На Ставрополье большегруз выехал на «встречку» и протаранил три автомобиля
Инцидент произошёл в Георгиевском городском округе 25 февраля, около 11:30, на автодороге «Пятигорск - Георгиевск». Водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где не запрещено ПДД. В результате чего врезался в стоящий «ВАЗ – 21120», а затем в «Лада Ларгус» и «Мерседес».
С травмами различной степени тяжести в больницу обратились водитель «Мерседеса» и пассажирка «Ларгуса».
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону, в момент ДТП водитель «Скании» - 34-летний житель Благодарненского района был трезв. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Ставрополье пассажир пострадал при падении в салоне автобуса. С различными травмами жителя соседнего региона доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU