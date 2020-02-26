2020-02-26T10:52:11+03:00
Происшествия

В Дагестане внучка ударила свою бабушку ножом во время ссоры

Против девушки возбудили уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: МВД по ДагестануФото: МВД по Дагестану
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В Хасавюрте 27-летняя девушка в ходе словесной перепалки ударила ножом свою бабушку - 80-летнюю местную жительницу. Пожилую женщину в срочном порядке госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

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Согласно материалам ведомства, 24 февраля, почти в полдень, в своем доме внучка начала спорить с бабушкой. Когда конфликт достиг пика, девушка взяла нож и ударила им родственницу.

- В результате инцидента пострадавшая с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки госпитализирована в городскую больницу. Стражами порядка подозреваемая доставлена в отдел полиции, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Полицейские изъяли с места преступления нож. По факту возбуждено уголовное дело по второй части 111 статьи УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

ИСТОЧНИК KP.RU

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