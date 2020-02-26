2020-02-26T10:49:31+03:00
Общество

На Ставрополье ущерб от ураганного ветра оценили в 60 млн рублей

Медицинскую помощь потребовалось оказать жителю Пятигорска и одному жителю Буденновска
Ася АСРЯН
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Из-за сильного ветра около сотни жилых домов, в том числе многоквартирных повреждены на Ставрополье. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе губернатора края. Меньше всех повезло жителям Нефтекумского, Советского округов и Буденовского района.

Там пострадали в общей сложности до сотни жилых домов, в их числе есть и многоквартирные. В частности, полностью лишился кровли многоквартирный дом в Буденновске.

В Нефтекумске серьезные повреждения мягкой кровли получили 12 таких зданий, в Советском городском округе повреждены кровли семь многоквартирных домов. Сильным ветром в этих районах также повреждены и учреждения социальной сферы - школы и детсады, дома культуры, объекты спорта и здравоохранения. Ущерб от стихии оценивается на данном этапе примерно в 60 млн рублей.

Из-за сильных порывов ветра медицинскую помощь потребовалось оказать двум гражданам в Пятигорске и одному в Буденновске. Угрозы жизни нет.

Самым популярным стало видео из Зеленокумска, что находится в Советском городском округе края. Местных жителей не удивить сильными ветрами. Поэтому комментаторы в ролике с азартом обсуждают срыв крыши многоэтажки. Как сообщают свидетели, это пятиэтажное общежитие. Рядом со зданием ограничили движение, никто не пострадал.

Ветер в Зеленокумске срывает крышу многоэтажки.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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