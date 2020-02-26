На Ставрополье построят дом для бродяг и малоимущих
В Кочубеевском районе вот уже несколько лет работает Свистухинский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Теперь на его территории построят новый корпус на 40 мест. Его площадь — около 70 квадратных метров, сообщили «КП-Северный Кавказ» в региональном ведомстве Минстроя.
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В этом центре живут люди без определенного места жительства и освободившиеся из мест лишения свободы.
Кроме жилых комнат в корпусе появятся бытовые и служебные помещения, перевязочная, кабинет медсестры, столовая на 12 посадочных мест, процедурный кабинет и комната социально-бытовой адаптации.
На эти цели планируется выделить более 37 млн рублей из краевого бюджета.
По словам министра строительства и архитектуры региона Валерия Савченко, ввести новое здание в эксплуатацию планируется уже в этом году.
Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как на Ставрополье бездомных и малоимущих спасают от мороза. Каждый год с наступлением холодов во дворе Андреевского собора разворачиваются мобильные пункты оказания помощи малоимущим ставропольцам. Бездомных, бедных малышей из многодетных семей, инвалидов и одиноких пенсионеров ждут горячие обеды.
ИСТОЧНИК KP.RU