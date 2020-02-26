На Ставрополье построят дом для бродяг и малоимущих

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:32:16+03:00

В этом центре будут жить люди без определенного места жительства и освободившиеся из мест лишения свободы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На эти цели планируется выделить более 37 млн рублей из краевого бюджета

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В Кочубеевском районе вот уже несколько лет работает Свистухинский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Теперь на его территории построят новый корпус на 40 мест. Его площадь — около 70 квадратных метров, сообщили «КП-Северный Кавказ» в региональном ведомстве Минстроя.

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В этом центре живут люди без определенного места жительства и освободившиеся из мест лишения свободы.

Кроме жилых комнат в корпусе появятся бытовые и служебные помещения, перевязочная, кабинет медсестры, столовая на 12 посадочных мест, процедурный кабинет и комната социально-бытовой адаптации.

На эти цели планируется выделить более 37 млн рублей из краевого бюджета.

По словам министра строительства и архитектуры региона Валерия Савченко, ввести новое здание в эксплуатацию планируется уже в этом году.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как на Ставрополье бездомных и малоимущих спасают от мороза. Каждый год с наступлением холодов во дворе Андреевского собора разворачиваются мобильные пункты оказания помощи малоимущим ставропольцам. Бездомных, бедных малышей из многодетных семей, инвалидов и одиноких пенсионеров ждут горячие обеды.

ИСТОЧНИК KP.RU