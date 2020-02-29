На Ставрополье сержанту, доведшему срочника до суицида, вынесли приговор
В Пятигорске военный суд приговорил сержанта воинской части Зелекокумска к четырем годам колонии. Мужчину признали виновным в доведении срочника до самоубийства, сообщает пресс-служба суда.
Как выяснило следствие, сержант из Ставрополя морально унижал прикрепленных к нему военных, которые проходят срочную службу. Он избивал молодого человека. В итоге тот не выдержал унижений и покончил с собой.
Сержант не признал вину. На заседании подсудимый говорил, что не давил на срочника. Он отметил, что его подчиненный нарушал свои обязанности и постоянно выглядел неопрятно.
Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к четырем годам колонии общего режима. На решение повлиял тот фактор, что у фигуранта дела был ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU