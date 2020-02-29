На Ставрополье сержанту, доведшему срочника до суицида, вынесли приговор

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:04:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пятигорске военный суд приговорил сержанта воинской части Зелекокумска к четырем годам колонии. Мужчину признали виновным в доведении срочника до самоубийства, сообщает пресс-служба суда.

Как выяснило следствие, сержант из Ставрополя морально унижал прикрепленных к нему военных, которые проходят срочную службу. Он избивал молодого человека. В итоге тот не выдержал унижений и покончил с собой.

Сержант не признал вину. На заседании подсудимый говорил, что не давил на срочника. Он отметил, что его подчиненный нарушал свои обязанности и постоянно выглядел неопрятно.

Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к четырем годам колонии общего режима. На решение повлиял тот фактор, что у фигуранта дела был ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU