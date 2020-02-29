2020-02-29T14:01:44+03:00
Общество

Пять человек ищут по делу о гибели псковских десантников в Чечне

Еще пятеро вскоре будут осуждены
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следователи продолжают поиск пятерых человек по уголовному делу о гибели псковских десантников в Чечне 20 лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Первых людей, причастных к нападению, привлекли к ответственности спустя десять лет. В деле замешано 26 человек, 14 из которых получили длительный срок. Два боевика не понесли уголовное наказание за преступление - они погибли в ходе вооруженного столкновения. Пятеро в скором времени получат свой срок.

Среди осужденных много иностранцев: гражданин Ливии Сулейман Ухейда (он был заместителем Хаттаба), украинец Александр Малофеев (член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО, доброволец из числа украинских националистов).

90 бойцов шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 2000 году обороняли горно-лесистую местность в Шатойском районе Чечни от многократно превосходящих врагов. Попав в окружение, они два дня сражались с боевиками, их численность достигала 2,5 тысяч человек. В результате погибло 84 русских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пять человек ищут по делу о гибели псковских десантников в Чечне
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