2020-02-29T14:56:44+03:00
Общество

Табу на "бездуховность": власти в КБР запретили своим детям ходить на "Элджея"

Администрация Прохладненского района региона разослала соответствующее письмо
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Элджей", он же - Алексей Узенюк"Элджей", он же - Алексей УзенюкФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Кабардино-Балкарии власти предложили родителям бойкотировать концерты "Элджея". Администрация Прохладненского района республики считают, что рэпер пропагандирует аморальные нормы поведения, в том числе - употребление наркотиков. Документ, который подписала начальник МУ «Управление образования местной администрации Ирина Ворон, опубликовали в социальных сетях.

По данным Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, в один из дней в период с 8 марта по 18 апреля у артиста будет концерт в республике. Согласно письму, выступление "Элджея" с песнями "Розовое вино" или "Кровосток" будут пропагандировать "деструктивное поведение", угрожать общественной безопасности и искажать духовный облик республиканской молодежи. В связи с этим власти просят коллег довести до родителей информацию, кто такой "Элджей".

Письмо властей Фото: СОЦСЕТИ

Письмо властейФото: СОЦСЕТИ

Правда, официального подтверждения пока нет, письмо не опубликовано даже на официальном сайте районной администрации. Корреспонденты "КП - Северный Кавказ" следят за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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