"Хабиб поборол медведя?": известный карикатурист нарисовал шарж на Нурмагомедова

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:05:17+03:00

Хабиб Нурмагомедов боролся с медведям по правилам самбо, чтобы укрепить тело и дух Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Популярный в сети карикатурист Омар Момани опубликовал новую работу - шарж на чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На картине россиянин держит на собой поверженного медведя.

- Это правда, что Нурмагомедов победил медведя еще в детстве? - написал Момани в посте с шаржем.

omarmomani Шарж на Хабиба Нурмагомедова

- Да, это правда, - отвечает редакция "КП - Северный Кавказ". В августе 2018 года в сети появился ролик, на котором еще маленький Хабиб борется с медведем, который превосходил его в весе. Несмотря на это, Нурмагомедову удалось повалить животное и выиграть поединок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/665426" frameborder="0"></iframe> Девятилетний Хабиб Нурмагомедов голыми руками сражается с медведем.

Отметим, что после на бойца напали зоозащитники. Им показалось, что такие соревнования с животным недопустимы. Они также обратили внимание на то, что бой был спланированным. То есть, острой необходимости причинять боль медведю не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU