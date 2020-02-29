2020-02-29T16:05:17+03:00
Общество

"Хабиб поборол медведя?": известный карикатурист нарисовал шарж на Нурмагомедова

Омар Момани изобразил поединок бойца с животным
Антон ШАПОВАЛОВ
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Хабиб Нурмагомедов боролся с медведям по правилам самбо, чтобы укрепить тело и духХабиб Нурмагомедов боролся с медведям по правилам самбо, чтобы укрепить тело и духФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Популярный в сети карикатурист Омар Момани опубликовал новую работу - шарж на чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На картине россиянин держит на собой поверженного медведя.

- Это правда, что Нурмагомедов победил медведя еще в детстве? - написал Момани в посте с шаржем.

omarmomaniomarmomani
Шарж на Хабиба Нурмагомедова
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- Да, это правда, - отвечает редакция "КП - Северный Кавказ". В августе 2018 года в сети появился ролик, на котором еще маленький Хабиб борется с медведем, который превосходил его в весе. Несмотря на это, Нурмагомедову удалось повалить животное и выиграть поединок.

Девятилетний Хабиб Нурмагомедов голыми руками сражается с медведем.

Отметим, что после на бойца напали зоозащитники. Им показалось, что такие соревнования с животным недопустимы. Они также обратили внимание на то, что бой был спланированным. То есть, острой необходимости причинять боль медведю не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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"Хабиб поборол медведя?": известный карикатурист нарисовал шарж на Нурмагомедова
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