2020-02-29T20:01:38+03:00
Происшествия

В Чечне росгвардейцы уничтожили свежий схрон с оружием и боеприпасами

Тайник уничтожили
Антон ШАПОВАЛОВ
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Военные Федеральной службы войск национальной гвардии по Чечне нашли и обезвредили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по республике.

- Военнослужащие Росгвардии при выполнении задач в горно-лесистой местности в одном из районов Чеченской Республики обнаружили тайник, - сказано в сообщении.

В схроне нашли самодельное взрывное устройство, более 2000 патронов различного калибра, около 20 штук выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25, 10 штук ручных гранат Ф-1 и РГО, 7 запалов, 5 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек. Тайник сделали не так давно - несколько лет назад. Саперы уничтожили все взрывные устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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