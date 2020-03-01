2020-03-01T10:52:58+03:00
Происшествия

«Здравствуйте, мы из полиции»: новая телефонная афера появилась на Ставрополье

Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полиция Ставропольского края расследует телефонную аферу на 177 тысяч рублей. Мошенники обманули жителя Грачёвского района, представившись сотрудниками полиции. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Аферисты Представившись полицейскими, они сообщили собеседнику, что расследуют уголовное дело 2012 года. По их словам был вскрыт производитель некачественных лекарств, у которого в 8 лет назад мужчина приобретал товар. А значит ему полагается компенсация в размере 480 тысяч рублей.

Дальше всё стандартно: для получения денег нужно якобы оплатить комиссию, а также оформить сертификат и страховку. В общем и целом мужчина отправил аферистам 177 тысяч рублей.

Осознав, что его обманули, житель обратился к настоящим полицейским. Сейчас ведётся поиск аферистов. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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