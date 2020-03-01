Ресторан «Усадьба» сгорел на Ставрополье

1 Март 2020 2020-03-01T11:14:20+03:00

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В ставропольском ресторане «Усадьба» произошёл пожар. Пламя распространилось на 150 квадратных метров, его тушили 46 сотрудников экстренных служб на 13 спецмашинах. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Возгорание произошло в ресторане по улице Васильева в Ставрополе около семи часов вечера в субботу 29 февраля. На место происшествия стянули серьёзные силы: 13 пожарных бригад, 46 человек личного состава. Благодаря этому огонь удалось оперативно потушить.

Уже через 50 минут возгорание было локализовано, а ещё чуть позже — вовсе ликвидировано. К счастью, пламя успело распространиться лишь на 150 квадратов. Пострадавших и погибших нет.

Пользователи соцсетей уже предположили, что это может быть намеренный поджог. Выяснением причин пожара занимаются следователи МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU