2020-03-01T11:14:20+03:00
Происшествия

Ресторан «Усадьба» сгорел на Ставрополье

Пламя охватило 150 квадратных метров
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Фото пожара в ресторане распространились по соцсетямФото пожара в ресторане распространились по соцсетямФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В ставропольском ресторане «Усадьба» произошёл пожар. Пламя распространилось на 150 квадратных метров, его тушили 46 сотрудников экстренных служб на 13 спецмашинах. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Возгорание произошло в ресторане по улице Васильева в Ставрополе около семи часов вечера в субботу 29 февраля. На место происшествия стянули серьёзные силы: 13 пожарных бригад, 46 человек личного состава. Благодаря этому огонь удалось оперативно потушить.

Уже через 50 минут возгорание было локализовано, а ещё чуть позже — вовсе ликвидировано. К счастью, пламя успело распространиться лишь на 150 квадратов. Пострадавших и погибших нет.

Пользователи соцсетей уже предположили, что это может быть намеренный поджог. Выяснением причин пожара занимаются следователи МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24