Потасовка произошла в карантинной зоне больницы на Ставрополье

1 Март 2020 2020-03-01T12:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Потасовка между родственниками пациента и медиками произошла в Георгиевском городском округе Ставрополья. Посетители пытались прорваться в карантинную зону.

Как пояснили в пресс-службе минздрава, в больнице был введён запрет на групповое посещения из-за карантина по гриппу. Но вечером в пятницу родственники одного из пациентов решили прорваться к нему в палату. В результате произошла потасовка с медперсоналом, обеспечивающим соблюдение режима.

В результате медсёстрам, на которых пытались оказать физическое воздействие, пришлось вызвать участкового. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по краю, по факту инцидента в больнице проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU