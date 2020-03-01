На Ставрополье овощи и мясо начнут облучать радиацией

1 Март 2020 2020-03-01T15:03:38+03:00

Ионизирующее излучение не будет опасным, но увеличит качество и срок хранения продуктов

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Специалисты «Росатома» предлагают облучать ставропольские овощи, фрукты, рыбу и мясо ионизирующим излучением, возникающем при распаде атомов. Радиация способна сделать продукты более безопасными и увеличить срок их хранения.

Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития Ставрополья, на территории края предложено внедрять мирный атом. Первым направлением будет обработка продукции. При чём гости из «Росатома» подчеркнули, что облучение будет безвредным.

Вторая разработка, которую хотят внедрить учёные — комплекс, модернизирующий водоочистные сооружения. В перспективе он позволит «Водоканалу» снизить свои затраты и, вероятно, понизить тарифы на воду.

ИСТОЧНИК KP.RU