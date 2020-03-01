2020-03-01T19:15:12+03:00
Общество

На чеченском фестивале котов наградили за любовь к здоровой пище

Традиционный фестиваль поедания черемши состоялся в Грозном
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Грозном состоялся традиционный фестиваль поедания черемши. «Хонк фест» — праздник в честь одного из любимейших блюд чеченского народа, проводящийся ежегодно. На очередном торжестве за любовь к черемше награждали даже котов.

Чтобы разнообразить народные гулянья, власти республики решили ввести удивительную награду для животных. Идея появилась, когда в сети нашли видео, на котором кот «за милую душу» уплетает любимое национальное блюдо. Ушастого гурмана нашли и привезли на праздник вместе с хозяйкой.

Как рассказала девушка, сначала коту по кличке Писов дали черемшу «чисто по приколу, потому что просил». Но котик оказался неглупый и схрумкал яство. После этого и было снято видео.

Интересно, то в регионе нашлись и другие ушастые любители национального яства. Так, почётными грамотами наградили и других котов — Барсика и Киару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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