На Ставрополье 72 летний таксист попал в ДТП, пострадали два человека

2 Март 2020 2020-03-02T09:19:19+03:00

С различными травмами в больницу обратились водитель «Сузуки» и два пассажира «Хендэ», в том числе 16-летняя девушка

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Инцидент произошёл 1 марта, около 14:00, на автодороге «Ставрополь-Аэропорт». Водитель «Хендэ Акцент» во время поворота не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Сузуки Свифт».

С различными травмами в больницу обратились водитель «Сузуки» и два пассажира «Хендэ», в том числе 16-летняя девушка.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, за рулем легковушки находился 72-летний житель Изобильного.

В аварии пенсионер не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU