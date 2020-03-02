2020-03-02T09:19:19+03:00
Общество

На Ставрополье 72 летний таксист попал в ДТП, пострадали два человека

С различными травмами в больницу обратились водитель «Сузуки» и два пассажира «Хендэ», в том числе 16-летняя девушка
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 1 марта, около 14:00, на автодороге «Ставрополь-Аэропорт». Водитель «Хендэ Акцент» во время поворота не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Сузуки Свифт».

С различными травмами в больницу обратились водитель «Сузуки» и два пассажира «Хендэ», в том числе 16-летняя девушка.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, за рулем легковушки находился 72-летний житель Изобильного.

В аварии пенсионер не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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