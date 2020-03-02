В Ставрополе сбили парня, переходящего дорогу на красный свет

2 Март 2020 2020-03-02T09:31:16+03:00

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Инцидент произошёл в Ставрополе, 1 марта, около 16:00, на проезде Черняховского. Водитель «Лада XRAY» сбил молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Пострадавшим оказался 30-летний местный житель. Он получил травму головы и колена. За рулем легковушки был также 30-летний ставрополец.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье 72 летний таксист попал в ДТП, пострадали два человека. С различными травмами в больницу обратились водитель «Сузуки» и два пассажира «Хендэ», в том числе 16-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU