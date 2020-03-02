В Георгиевске зацвела целебная примула

2 Март 2020 2020-03-02T09:50:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Георгиевска, гуляя по окрестностям реки Подкумок, сфотографировали необычные растения. По словам горожан, цветет оно недалеко от берега. В сети тут же нашлись «знайки», которые уверяют, что это – вечерняя примула.

Есть у этого растения и другие названия— «ослинник», «ночная свеча», «онагра» и т.д. Оказывается, эти цветы применяют при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы, предынфарктных и предынсультных состояниях, гормональных нарушениях, поражениях суставной и костной тканей, сахарном диабете и склерозе.

Фото: https://vk.com/georgievsk_ru

Другие горожане похвастались в сети найденным большим деревом, катаясь на велосипеде в окрестностях Подкумка. Выяснилось, что старожилы Георгиевского района в народе его давно прозвали «деревом любви», - пишут горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU