В Ставрополе конфисковали особняк экс-министра за 78 млн
В Ставрополе краевой суд оставил без изменений вынесенное 6 февраля решение о конфискации особняка осужденного экс-министра дорожного строительства Игоря Васильева. По документам хоромы за 78 млн принадлежат сестре его жены. Но было доказано, что строили и обставляли дом за деньги семьи Васильевых неизвестного происхождения.
Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в Управлении Федеральной службы безопасности РФ по СК.
Особняк экс-министра Васильева пойдёт с молотка
Напомним, что бывший чиновник уже сидит в тюрьме за превышение должностных полномочий. Осенью прошлого года ему дали 5 лет общего режима.
Игорь Васильев, как доказал суд, склонял руководство муниципалитетов к незаконному введению на подведомственных территориях режима ЧС. Это позволяло заключать контракты на проведение дорожных работ без проведения конкурса с единственным, аффилированным с министром, подрядчиком.
- Васильев и его ближайшие родственники в целях легализации преступно нажитых денежных средств приобретали объекты недвижимости, ценные бумаги и транспортные средства, стоимость которых многократно превосходит размер их официального дохода. Право собственности при этом оформлялось на подставных, доверенных, лиц, - уточняют в краевом ФСБ.
Кроме особняка у Васильевых конфисковали денежные средства в размере 31 млн рублей. На эту сумму оценили их сберегательные сертификаты, приобретенные на деньги неизвестного происхождения в период с 2012 по 2015 годы. Сейчас у бывшего чиновника готовятся забрать еще имущества на 200 млн.
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ИСТОЧНИК KP.RU