2020-03-02T13:08:52+03:00
Происшествия

В Ставрополе конфисковали особняк экс-министра за 78 млн

Апелляционная жалоба по делу Васильева отклонена
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Оперативная съемка во время обысков.Оперативная съемка во время обысков.
Изменить размер текста:

В Ставрополе краевой суд оставил без изменений вынесенное 6 февраля решение о конфискации особняка осужденного экс-министра дорожного строительства Игоря Васильева. По документам хоромы за 78 млн принадлежат сестре его жены. Но было доказано, что строили и обставляли дом за деньги семьи Васильевых неизвестного происхождения.

Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в Управлении Федеральной службы безопасности РФ по СК.

Особняк экс-министра Васильева пойдёт с молотка

00:00
00:00

Напомним, что бывший чиновник уже сидит в тюрьме за превышение должностных полномочий. Осенью прошлого года ему дали 5 лет общего режима.

Игорь Васильев, как доказал суд, склонял руководство муниципалитетов к незаконному введению на подведомственных территориях режима ЧС. Это позволяло заключать контракты на проведение дорожных работ без проведения конкурса с единственным, аффилированным с министром, подрядчиком.

- Васильев и его ближайшие родственники в целях легализации преступно нажитых денежных средств приобретали объекты недвижимости, ценные бумаги и транспортные средства, стоимость которых многократно превосходит размер их официального дохода. Право собственности при этом оформлялось на подставных, доверенных, лиц, - уточняют в краевом ФСБ.

Кроме особняка у Васильевых конфисковали денежные средства в размере 31 млн рублей. На эту сумму оценили их сберегательные сертификаты, приобретенные на деньги неизвестного происхождения в период с 2012 по 2015 годы. Сейчас у бывшего чиновника готовятся забрать еще имущества на 200 млн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Фрески, золото и мрамор: в Ставрополе роскошный особняк осужденного министра пустят с молотка

По документам дом оформлен на сестру жены, которая на допросе не вспомнила даже цвет потолков [эксклюзив Kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольский край отличился просрочкой по кредитам
На Ставрополье разыскивают мужчину с татуировкой «Вася Скин»
В Ставрополе оштрафовали букмекерскую контору на полмиллиона рублей
Рост портфеля привлеченных средств ВТБ в Северной Осетии превысил 20%
В Ставрополе вместо трёхуровневой развязки построят двухуровневую
На Ставрополье в марте ожидаются длинные выходные и короткая рабочая неделя
«В пост мы работаем над умом, а не над желудком»: на Ставрополье начался Великий пост
В Дагестане смог от мусорных полигонов накрыл два села и город
Ставропольский суд оставил в силе решение о конфискации особняка экс-министра
На Ставрополье поймали браконьеров, которые незаконно выловили 60 пород рыб
Полиция назвала законным убийство енота в Северной Осетии
На Ставрополье спустя шесть лет раскрыли тройное убийство
На Ставрополье художник изящно расписывает грязные автомобили
На Северном Кавказе накрыли секс-притон с "опытными" наложницами
В Ставрополе наказали трех водителей маршруток
В Ставрополе конфисковали особняк экс-министра за 78 млн
В Георгиевске зацвела целебная примула
В Ставрополе сбили парня, переходящего дорогу на красный свет
На Ставрополье 72 летний таксист попал в ДТП, пострадали два человека
На чеченском фестивале котов наградили за любовь к здоровой пище
Во Владикавказе снова вспыхнул сгоревший завод «Электроцинк»
На Ставрополье овощи и мясо начнут облучать радиацией
Потасовка произошла в карантинной зоне больницы на Ставрополье
Ресторан «Усадьба» сгорел на Ставрополье
«Здравствуйте, мы из полиции»: новая телефонная афера появилась на Ставрополье