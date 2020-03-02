В Ставрополе наказали трех водителей маршруток

2 Март 2020 2020-03-02T13:14:33+03:00

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В краевом центре рассмотрели обращения горожан о работе общественного транспорта. Выяснилось, что водитель автобуса маршрута № 15 часто разговаривал во время поездки по мобильному телефону.

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Его «коллега по рулю» с маршрута № 14 создал помехи движению пешеходов на перекрестке улиц Голенева и Московской. А водитель маршрутки № 31м начал движение от остановки, не закрыв двери. В результате пассажирка повредила руку.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Ставрополя, трем этим водителям объявили выговоры. Если нарушения повторятся, они могут лишиться работы.

ИСТОЧНИК KP.RU