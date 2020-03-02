На Северном Кавказе накрыли секс-притон с "опытными" наложницами
В Моздоке (Северная Осетия) сотрудники уголовного розыска накрыли сауну-притон с проститутками. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД республики, незаконный бизнес наладила 47-летняя местная жительница.
- Вместе с ней задержаны и доставлены в отдел полиции две жительницы станицы Луковской Моздокского района в возрасте 36 и 38 лет. Женщины зарабатывали предоставлением интим-услуг, за час опытные жрицы любви брали с клиентов 2500 рублей, часть из которых отдавали администратору заведения, - добавили в ведомстве.
В отношении нарушительниц составили административные протоколы. А вот на сутенершу завели уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Ей грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU