2020-03-02T11:31:33+03:00
Происшествия

На Северном Кавказе накрыли секс-притон с "опытными" наложницами

Полицейские Северной Осетии завели дела
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Моздоке (Северная Осетия) сотрудники уголовного розыска накрыли сауну-притон с проститутками. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД республики, незаконный бизнес наладила 47-летняя местная жительница.

- Вместе с ней задержаны и доставлены в отдел полиции две жительницы станицы Луковской Моздокского района в возрасте 36 и 38 лет. Женщины зарабатывали предоставлением интим-услуг, за час опытные жрицы любви брали с клиентов 2500 рублей, часть из которых отдавали администратору заведения, - добавили в ведомстве.

В отношении нарушительниц составили административные протоколы. А вот на сутенершу завели уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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