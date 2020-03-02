На Ставрополье художник изящно расписывает грязные автомобили
Житель Ставрополья по имени Валентин удивляет автомобилистов и не только, иллюстрациями на грязных и пыльных машинах.
Так, в одном из пабликов появился очередной «шедевр» мужчины – красавец Машук на кузове ГАЗЕЛи.
По словам автора, изобразить знаменитую пятигорскую гору его попросил сам хозяин фуры.
На изображение ушло всего лишь несколько минут, - признается вольный художник. Иллюстрации на пыльных машинах приводят в восторг не только дальнобольщиков, но и проезжающих мимо их фур автомобилистов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Георгиевске зацвела целебная примула. Горожане в сети продолжают восхищаться необычной флорой, растущей у реки Подкумок. Так, местные жители похвастались в сети найденным большим деревом, катаясь на велосипеде в окрестностях Подкумка. Выяснилось, что старожилы Георгиевского округа давно назвали его «деревом любви».
Пятигорский художник рисует на пыльных машинах.
ИСТОЧНИК KP.RU