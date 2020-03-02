2020-03-02T11:34:08+03:00
Общество

На Ставрополье художник изящно расписывает грязные автомобили

Иллюстрации на пыльных машинах приводят в восторг не только дальнобольщиков, но и проезжающих мимо их фур автомобилистов [видео]
Ася АСРЯН
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Фото: valentinbareliefФото: valentinbarelief
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Житель Ставрополья по имени Валентин удивляет автомобилистов и не только, иллюстрациями на грязных и пыльных машинах.

Так, в одном из пабликов появился очередной «шедевр» мужчины – красавец Машук на кузове ГАЗЕЛи.

По словам автора, изобразить знаменитую пятигорскую гору его попросил сам хозяин фуры.

На изображение ушло всего лишь несколько минут, - признается вольный художник. Иллюстрации на пыльных машинах приводят в восторг не только дальнобольщиков, но и проезжающих мимо их фур автомобилистов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Георгиевске зацвела целебная примула. Горожане в сети продолжают восхищаться необычной флорой, растущей у реки Подкумок. Так, местные жители похвастались в сети найденным большим деревом, катаясь на велосипеде в окрестностях Подкумка. Выяснилось, что старожилы Георгиевского округа давно назвали его «деревом любви».

Пятигорский художник рисует на пыльных машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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