2020-03-02T14:43:00+03:00
Общество

На Ставрополье спустя шесть лет раскрыли тройное убийство

Обвиняемый хладнокровно убивал невиновных людей, гуляя с ружьем
Ася АСРЯН
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Фото: осмотр дома, где было совершено убийство супруговФото: осмотр дома, где было совершено убийство супругов
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Следователям удалось найти опасного злоумышленника, который скрывался от правоохранителей шесть лет. За его плечами ряд преступлений, включая три убийства.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, злоумышленник проживал в Изобильном у своего знакомого. Там в доме друга он залез в шкаф и нашел патронаж с патронами и ружье, из которого сделал обрез.

Зимой 2014 года, взяв с собой «все добро» он приехал к своему брату в Ставрополь. Однако, не мог дозвониться до хозяина дома, решил зайти в один из подъездов многоэтажки. Там он поссорился с прохожим, недолго думая, застрелил его.

Злоумышленник сбежал с места преступления. По дороге вспомнил, что в Ставрополе живет его знакомая и пошел к ней домой. Давняя подруга впустила гостя в квартиру. В спальне спал ее муж, после того, как злоумышленник узнал об этом – застрелил мужчину.

Чтобы не оставлять свидетелей преступления он решил избавиться и от своей подруги. Злоумышленник дважды ударил бутылкой по голове женщину и перерезал ей ножом горло. А после - поджег дом и скрылся.

Тогда по «горячим следам» преступления раскрыть не удалось. В итоге найти злоумышленника удалось в 2019 году.

За это время молодой человек попал в поле зрение правоохранителей за совершение других преступлений, и его генотип пополнил специальную базу данных.

При очередной сверке криминалисты установили совпадение образцов этого мужчины с выделенными из биологических следов на окурках, обнаруженных на местах происшествий.

Против ставропольца возбудили уголовные дела по статьям: «Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов», «Незаконная переделка огнестрельного оружия, его основных частей», «Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия», «Убийство» и «Умышленное повреждение чужого имущества»

Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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