2020-03-02T12:13:18+03:00
Происшествия

Полиция назвала законным убийство енота в Северной Осетии

Видео, где охотники забивают зверя палкой, разлетелось по сети [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Скрин-фото из видеоСкрин-фото из видео
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В МВД Северной Осетии прокомментировали видеозапись из соцсетей, где мужчины забивают палкой енота в станице Павлодольской. Участников ролика установили. При них имелись документы на оружие и необходимые разрешения на охоту. Незаконного в убийстве пушного зверя не нашли.

Охотники-живодеры забили енота в Северной Осетии.

- В Северной Осетии осенний сезон охоты на пушного зверя завершается 28 или 29 февраля. Полицейские выяснили, что факт охоты на енота, зафиксированный на видео, имел место несколько раньше. По словам охотников, события происходили в 2016 году. В данный момент деятельность охотников Моздокского охотничьего общества не нарушает российского законодательства, - сказали в ведомстве.

Но отметили, что видео также проверяет прокуратура республики и Министерство природных ресурсов Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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