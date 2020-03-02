Полиция назвала законным убийство енота в Северной Осетии

2 Март 2020 2020-03-02T12:13:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В МВД Северной Осетии прокомментировали видеозапись из соцсетей, где мужчины забивают палкой енота в станице Павлодольской. Участников ролика установили. При них имелись документы на оружие и необходимые разрешения на охоту. Незаконного в убийстве пушного зверя не нашли.

Охотники-живодеры забили енота в Северной Осетии.

- В Северной Осетии осенний сезон охоты на пушного зверя завершается 28 или 29 февраля. Полицейские выяснили, что факт охоты на енота, зафиксированный на видео, имел место несколько раньше. По словам охотников, события происходили в 2016 году. В данный момент деятельность охотников Моздокского охотничьего общества не нарушает российского законодательства, - сказали в ведомстве.

Но отметили, что видео также проверяет прокуратура республики и Министерство природных ресурсов Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU