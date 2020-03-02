На Ставрополье поймали браконьеров, которые незаконно выловили 60 пород рыб

2 Март 2020 2020-03-02T13:12:24+03:00

Полицейские изъяли надувную лодку, различные снасти и более километра рыболовных сетей, относящихся к орудиям массового истребления водных ресурсов [видео]

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали жителей села Садового, занимавшихся незаконным ловом рыбы. Как сообщили «КП-Северный Кавказ в пресс-службе МВД России по краю, мужчины вылавливали рыбу запрещенным способом из озера Соленого – водного биологического ресурса Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Всего в сети злоумышленников попало около 60 особей рыб различных пород.

Помимо рыбы полицейские изъяли надувную лодку, различные снасти и более километра рыболовных сетей, относящихся к орудиям массового истребления водных ресурсов.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Ставропольские полицейские поймали браконьеров.

Ранее «Комсомолка» писала, что Ставропольский краевой суд оставил без изменений вынесенное 6 февраля решение об обращении в доход государства дом осужденного экс-министра Игоря Васильева стоимостью 78 млн рублей. Сам Игорь Васильев отсиживает 5-летний тюремный срок в колонии общего режима за превышение должностных полномочий. В должности министра он незаконно склонял глав муниципалитетов вводить режим ЧС на их территориях, чтобы назначать выгодного ему подрядчика без проведения конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU