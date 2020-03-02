2020-03-02T13:09:27+03:00
Происшествия

Ставропольский суд оставил в силе решение о конфискации особняка экс-министра

В феврале постановили обратить хоромы Игоря Васильева в доход государства
Евгения СОКОРЕВА
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Ставропольский краевой суд оставил без изменений вынесенное 6 февраля решение об обращении в доход государства дом осужденного экс-министра Игоря Васильева стоимостью 78 млн рублей.

Особняк экс-министра Васильева пойдёт с молотка

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- По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Васильева И.А. Ставропольский краевой суд оставил без изменения решение Промышленного районного суда Ставрополя в отношении приговора бывшему чиновнику, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Управлении Федеральной службы безопасности РФ по СК.

Напомним, что дворец оформлен на сестру жены Васильева. Но было доказано, что недвижимость покупалась на деньги неизвестного происхождения семьей экс-министра дорожного строительства. Ранее у них уже конфисковали сберегательные сертификаты на 31 млн рублей. А сейчас вместе с хоромами почти за 80 млн пустят с молотка и прочее имущество на сумму около 200 млн.

Сам Игорь Васильев отсиживает 5-летний тюремный срок в колонии общего режима за превышение должностных полномочий. В должности министра он незаконно склонял глав муниципалитетов вводить режим ЧС на их территориях, чтобы назначать выгодного ему подрядчика без проведения конкурса.

- На основании легализованных материалов оперативно-розыскной деятельности в 2017 году Следственными органами УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю в отношении Васильева И.А. и его связей возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статей "мошенничество" и 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностными полномочиями", - добавили также в ставропольском УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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