В Дагестане смог от мусорных полигонов накрыл два села и город
В трех населенных пунктах Дагестана - в селах Хив, Чувек и в городе Кизляре - произошло задымление на местных мусорных полигонах. Об этом гласит оперативное сообщение МЧС по республике.
- 2 марта, в 10:30, от ЕДДС Хивского района и города Кизляр поступила информация о задымление мусорных свалок в Хивском районе (между населенными пунктами Хив и Чувек) и городе Кизляр (городская свалка), - сказано в сообщении ведомства.
Открытого огня не было. На месте работает муниципальная техника.
Смог "съел" два села и город в Дагестане.Видео: Instagram
Задымление уменьшило видимость на дороге, а воздух стал невыносимо противен, отмечают местные жители. В сети публикуются видеоролики, на которых запечатлен смог, укрывший город и населенные пункты. Правда, почти нулевая видимость, объясняют в мэрии Кизляра, во многом связана с туманом. Причина возгорания не установлена. Возможно, это было самовозгорание.
ИСТОЧНИК KP.RU