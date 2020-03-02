В Дагестане смог от мусорных полигонов накрыл два села и город

2 Март 2020 2020-03-02T13:29:38+03:00

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В трех населенных пунктах Дагестана - в селах Хив, Чувек и в городе Кизляре - произошло задымление на местных мусорных полигонах. Об этом гласит оперативное сообщение МЧС по республике.

- 2 марта, в 10:30, от ЕДДС Хивского района и города Кизляр поступила информация о задымление мусорных свалок в Хивском районе (между населенными пунктами Хив и Чувек) и городе Кизляр (городская свалка), - сказано в сообщении ведомства.

Открытого огня не было. На месте работает муниципальная техника.

Смог "съел" два села и город в Дагестане.Видео: Instagram

Задымление уменьшило видимость на дороге, а воздух стал невыносимо противен, отмечают местные жители. В сети публикуются видеоролики, на которых запечатлен смог, укрывший город и населенные пункты. Правда, почти нулевая видимость, объясняют в мэрии Кизляра, во многом связана с туманом. Причина возгорания не установлена. Возможно, это было самовозгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU