2020-03-02T13:57:59+03:00
Общество

На Ставрополье в марте ожидаются длинные выходные и короткая рабочая неделя

Трудовые будни продлятся с 10 по 13 марта
Ася АСРЯН
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Следующие длинные выходные намечены на май: с 1 по 5Следующие длинные выходные намечены на май: с 1 по 5Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2020 году Международный женский день выпадает на воскресенье. По данным пресс-службы Роструда, из-за этого выходной переносится на 9 марта, понедельник.

В итоге жителей региона ждёт короткая послепраздничная рабочая неделя. Трудовые будни продлятся с 10 по 13 марта.

На этом приятности не заканчиваются: следующие длинные выходные запланированы на май: с 1 по 5 в связи с Днём труда и с 9 по 11 по случаю празднования Дня Победы, - пишет «Ставропольская правда».

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что сегодня, 2 марта у православных жителей Ставрополья начинается Великий пост - самый строгий из всех. Он продлится до 18 апреля. По церковным канонам, в этот период все православные верующие должны исключить из ежедневного рациона ряд продуктов, посвятить себя очищению, покаянию и борьбе с собственными грехами.

- Когда мы воздерживаемся в пище, мы прежде всего работаем над своим умом, а не над желудком, - рассказал «КП-Северный Кавказ» священник Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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