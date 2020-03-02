2020-03-02T13:53:34+03:00
Общество

В Ставрополе вместо трёхуровневой развязки построят двухуровневую

Планируется, что для строительства эстакады не придётся перекрывать перекрёсток и организовывать объезд для транспорта
Ася АСРЯН
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В Ставрополе не будут строить на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Кулакова трёхуровневую развязку. Об этом журналистам рассказал дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа во время брифинга.

Мнение тех, кого не спрашивают: ставропольцы выступили против строительства развязки Кулакова-Ленина

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По его словам, трёхуровневая развязка с понижением уровня проспекта Кулакова и эстакадой по улице Ленина «не садится» на перекрёсток из-за огромного количества коммуникаций, проходящих под проспектом.

Однако от строительства эстакады власти Ставрополья не отказались. На данный момент прорабатывают возможность организации кругового движения на «нулевой отметке» и возведения моста по улице Ленина для бессветофорного проезда. Планируется, что для строительства эстакады не придётся перекрывать перекрёсток и организовывать объезд для транспорта.

По мнению министра, через перекрёсток каждый день проезжает более 130 тысяч автомобилей, в то время как в краевом центре зарегистрировано около 200 тысяч транспортных средств. Пока неизвестно, сохранятся ли троллейбусные линии, соединяющие Северо-Западный район с центром города. Власти еще не публиковали эскизы новой развязки.

«КП-Северный Кавказ» уже писала, что при создании дорожной развязки в Ставрополе учтут мнение горожан.

Как сообщили в пресс-службе главы, в случае положительного решения о реализации проекта движение на участке работ не будут останавливать. Предполагается, что создание развязки может разделить транспортные потоки и разгрузить движение, избавив автомобилистов от пробок. Что касается территория Ботанического сада, то он не попадёт в зону работ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Ставрополя Андрей Джатдоев сравнил протесты против строительства дорожной развязки в Ставрополе с гей-парадом.

Градоначальник справедливо заметил, что на публичных слушаниях противники идеи оказались в меньшинстве, поэтому стали «мутить воду» и даже создали петицию против развития города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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