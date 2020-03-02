Рост портфеля привлеченных средств ВТБ в Северной Осетии превысил 20%

2 Март 2020 2020-03-02T14:41:52+03:00

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По итогам 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания увеличился на 23%, до 8,8 млрд рублей. Кредитно-документарный портфель также составил 8,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка за год достиг 7 млрд рублей. Кредиты наличными по-прежнему занимают его основную долю — 4,4 млрд рублей, ипотека — 2 млрд рублей с ростом 19%. Портфель кредитных карт составил 470 млн рублей.

Всего в 2019 году жителям республики ВТБ предоставил 2 млрд рублей заемных средств. Продажи кредитов наличными составили 1,3 млрд рублей. На улучшение жилищных условий банк выдал 650 млн рублей, что на 25% превышает аналогичный показатель 2018 года. Портфель привлеченных средств физических лиц за год увеличился на 20% и достиг 5,1 млрд рублей.

Корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам 2019 года вырос на 21%, до 1,8 млрд рублей. Объем гарантий местным предприятиям за отчетный период вырос более чем в шесть раз и составил 600 млн рублей. Объем привлеченных средств корпоративного бизнеса ВТБ составил 3,7 млрд рублей с ростом 28%.

Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания, подчеркнул: «Значительный рост портфеля привлеченных средств как в розничном, так и в корпоративном сегменте говорит о доверии жителей и регионального бизнес-сообщества к ВТБ. Мы по-прежнему стремимся стать банком первого выбора для своих клиентов, в первую очередь за счет расширения продуктовой линейки, развития цифровых каналов взаимодействия с партнерами и улучшения качества сервиса».

ИСТОЧНИК KP.RU