2020-03-02T14:41:52+03:00
Общество

Рост портфеля привлеченных средств ВТБ в Северной Осетии превысил 20%

Всего в 2019 году жителям республики банк предоставил 2 млрд рублей заемных средств
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания увеличился на 23%, до 8,8 млрд рублей. Кредитно-документарный портфель также составил 8,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка за год достиг 7 млрд рублей. Кредиты наличными по-прежнему занимают его основную долю — 4,4 млрд рублей, ипотека — 2 млрд рублей с ростом 19%. Портфель кредитных карт составил 470 млн рублей.

Всего в 2019 году жителям республики ВТБ предоставил 2 млрд рублей заемных средств. Продажи кредитов наличными составили 1,3 млрд рублей. На улучшение жилищных условий банк выдал 650 млн рублей, что на 25% превышает аналогичный показатель 2018 года. Портфель привлеченных средств физических лиц за год увеличился на 20% и достиг 5,1 млрд рублей.

Корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам 2019 года вырос на 21%, до 1,8 млрд рублей. Объем гарантий местным предприятиям за отчетный период вырос более чем в шесть раз и составил 600 млн рублей. Объем привлеченных средств корпоративного бизнеса ВТБ составил 3,7 млрд рублей с ростом 28%.

Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания, подчеркнул: «Значительный рост портфеля привлеченных средств как в розничном, так и в корпоративном сегменте говорит о доверии жителей и регионального бизнес-сообщества к ВТБ. Мы по-прежнему стремимся стать банком первого выбора для своих клиентов, в первую очередь за счет расширения продуктовой линейки, развития цифровых каналов взаимодействия с партнерами и улучшения качества сервиса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольский край отличился просрочкой по кредитам
На Ставрополье разыскивают мужчину с татуировкой «Вася Скин»
В Ставрополе оштрафовали букмекерскую контору на полмиллиона рублей
Рост портфеля привлеченных средств ВТБ в Северной Осетии превысил 20%
В Ставрополе вместо трёхуровневой развязки построят двухуровневую
На Ставрополье в марте ожидаются длинные выходные и короткая рабочая неделя
«В пост мы работаем над умом, а не над желудком»: на Ставрополье начался Великий пост
В Дагестане смог от мусорных полигонов накрыл два села и город
Ставропольский суд оставил в силе решение о конфискации особняка экс-министра
На Ставрополье поймали браконьеров, которые незаконно выловили 60 пород рыб
Полиция назвала законным убийство енота в Северной Осетии
На Ставрополье спустя шесть лет раскрыли тройное убийство
На Ставрополье художник изящно расписывает грязные автомобили
На Северном Кавказе накрыли секс-притон с "опытными" наложницами
В Ставрополе наказали трех водителей маршруток
В Ставрополе конфисковали особняк экс-министра за 78 млн
В Георгиевске зацвела целебная примула
В Ставрополе сбили парня, переходящего дорогу на красный свет
На Ставрополье 72 летний таксист попал в ДТП, пострадали два человека
На чеченском фестивале котов наградили за любовь к здоровой пище
Во Владикавказе снова вспыхнул сгоревший завод «Электроцинк»
На Ставрополье овощи и мясо начнут облучать радиацией
Потасовка произошла в карантинной зоне больницы на Ставрополье
Ресторан «Усадьба» сгорел на Ставрополье
«Здравствуйте, мы из полиции»: новая телефонная афера появилась на Ставрополье