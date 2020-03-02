2020-03-02T15:27:38+03:00
Общество

В Ставрополе оштрафовали букмекерскую контору на полмиллиона рублей

Она работала в здании, где находились детские учреждения
Ася АСРЯН
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В Ставрополе прокуратура оштрафовала компанию — владельца тотализатора. Он работал в здании, где находятся детские учреждения. Об этом «КП-Северный Кавказ рассказали в региональном надзорном ведомстве.

На днях в краевом центре специалисты проверили, как соблюдается закон об организации и проведении азартных игр. Прокуратуру заинтересовало одно из акционерных обществ.

На основании лицензии оно организует проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. При этом в документах говорится, что занимается оно этим в здании, где находится 3 детских учреждения для малышей от 7-ми лет.

Напомним, что закон запрещает игорную деятельность в зданиях, где находятся детские, образовательные, медицинские и санаторно-курортные учреждения.

Прокуратура по итогам проверки вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. В результате суд оштрафовал акционерное общество на 500 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский краевой суд оставил без изменений вынесенное 6 февраля решение об обращении в доход государства дом осужденного экс-министра Игоря Васильева стоимостью 78 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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