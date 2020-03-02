2020-03-02T15:14:23+03:00
Общество

На Ставрополье разыскивают мужчину с татуировкой «Вася Скин»

Ставрополец был одет в синие джинсы, черную болоньевую куртку с оранжевыми вставками на рукавах, черные галоши
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба МВД России по СтавропольюФото: пресс-служба МВД России по Ставрополью
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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по краю, Солопов Василий пропал 1 января 2020 года. Житель села Спицевка Грачевского района ушел из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, короткие, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой. Особая примета — татуировка на правом плече в виде надписи «Вася Скин».

Ставрополец был одет в синие джинсы, черную болоньевую куртку с оранжевыми вставками на рукавах, черные галоши.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщить информацию по телефонам: 8-86540 4-07-05; 4-10-92; 02 или 102 с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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