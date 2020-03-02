Ставропольский край отличился просрочкой по кредитам

2 Март 2020 2020-03-02T15:51:43+03:00

На Северном Кавказе в десятку регионов с наибольшим объемом просроченной кредитной задолженности вошли также Дагестан (5,86%), Чечня (5,85%) и Кабардино-Балкария (5,81%) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В тройку регионов России с самой высокой долей просроченных кредитов вошли Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика и Северная Осетия-Алания. Этот рейтинг составило РИА-Новости на основе анализа данных по состоянию на начало 2020 года.

На Северном Кавказе в десятку регионов с наибольшим объёмом просроченной кредитной задолженности вошли также Дагестан, Чечня и КБР.

Недалеко от них «ушло» и Ставрополье, где доля просроченных кредитов населения составляет 5,11%. С этим показателем наш край расположился на 75 месте.

Ранее «Комсомолка» писала, о том, как дагестанец обзавелся хозяйством и авто за чужой счет. В МВД республики рассказали "КП-Северный Кавказ", что у отзывчивых людей тот умудрился взять в долг не только продукты и инструменты, но еще скотину и даже авто! Общая сумма всего занятого перевалила далеко за 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU