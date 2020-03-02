В Ессентуках начинают возводить стены нового детского сада

2 Март 2020 2020-03-02T17:20:33+03:00

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В Ессентуках строительство ясли-сада на 220 мест в самом разгаре. На площадке работает больше десятка кранов, погрузчиков, манипуляторов и КамАЗов. 20%-ная готовность объекта говорит о том, что ессентукский подрядчик-компания «ТЕРОС» идет с опережением срока. Уже закончены работы по фундаменту, гидроизоляции, есть основание первого этажа и железобетонный каркас - нулевой цикл строительных работ выполнен.

Общая стоимость проекта больше 220 миллионов рублей, выделенных Ессентукам из консолидированного бюджета. На объекте уже освоено около 27 миллионов.

Подрядная организация параллельно с основной стройкой и вне графика возводит капитальный забор дошкольного учреждения, работает над инженерной инфраструктурой. Важным требованием к организации строительства на курорте является наличие пункта мойки колес. Чтобы спецтехника не загрязняла улицы Ессентуков, машины на объекте даже в хорошую погоду «отбиваются» от пыли.

Детский сад, который появится в курортном городе в рамках нацпроекта «Демография», расположен в густонаселенном спальном районе города среди многоэтажек на улице Ермолова, поэтому спрос на места, по мнению специалистов Управления образования, будет высоким. Для малышей из 12 групп помимо ярких, комфортных игровых и спален будет доступен бассейн, «живой уголок», современная безопасная спортивные зоны.

Целый гектар территории украсят малые архитектурные формы и новые лиственные деревья, высадка которых пройдет в рамках благоустройства новой «планеты детства». Детский сад строится благодаря поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Сдача объекта намечена на начало декабря этого года, но, возможно, этот срок значительно сократится.

Ясли-сад получит №9, а вот его название, по доброй ессентукской традиции, выберут сами мамы и папы будущих воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU