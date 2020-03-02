На Ставрополье мужчина предстанет перед судом за участие в *ИГ

2 Март 2020 2020-03-02T19:44:15+03:00

В доме злоумышленника силовики обнаружили предметы, которые могли быть использованы для создания самодельного взрывного устройства

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Против жителя Курского района возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической».

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах, злоумышленник став сторонником *ИГ, присягнул её лидеру, находившемуся в Сирии, и планировал совершение преступлений террористической направленности на Ставрополье.

14 февраля прошлого года его задержали.

В доме злоумышленника силовики провели обыск. Им удалось обнаружить предметы, которые при наличии определенных навыков, могли быть использованы для создания самодельного взрывного устройства.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

*ИГ — запрещённая в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU