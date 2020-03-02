Международный фестиваль фейерверков пройдёт на Ставрополье

2 Март 2020 2020-03-02T19:39:28+03:00

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На Ставрополье во второй раз пройдёт международный фестиваль фейерверков и пиротехнического искусства. Принимать торжество вновь будут Ессентуки. На подготовку к празднику уже выделено 137 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба главы Ставрополья Владимира Владимирова, программа фестиваля рассчитана на три дня — с 5 по 7 июня. В заключительном шоу примут шесть команд из России и других стран, но общее количество участников будет значительно больше. Приглашены мастера пиротехники из США, Польши, Мальтийской Республики, Пакистана.

Обещают, что в этом году торжество будет ещё более красочным и прекрасным. На подготовку самого прекрасного и яркого летнего торжества потратят 137 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU