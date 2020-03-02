Жительница Ставрополья осуждена за финансирование террористов
Знакомство в интернете обернулась лишением свободы для жительницы Михайловска Ставропольского края. Ближайшие 6 лет девушка проведёт в колонии общего режима, сообщила 2 марта пресс-служба краевого суда.
История общения с боевиком началась в 2016 году, когда осуждённая находилась в Дагестане. В том же году новый друг красавицы создал группу «Помощь братьям», призывая перечислить кто сколько может на нужды террористов.
В 2017 году девушка всё же решилась на преступление. К тому моменту она уже разделяла идеи сторонников «Исламского государства»* и запросто перевела средства создателям сообщества.
Шпаковский районный суд признал девушку виновной в финансировании международного терроризма. Её приговорили к шести годам колонии общего режима.
*ИГ, «Исламское государство» — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU