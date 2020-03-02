Жительница Ставрополья осуждена за финансирование террористов

2 Март 2020 2020-03-02T20:08:01+03:00

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Знакомство в интернете обернулась лишением свободы для жительницы Михайловска Ставропольского края. Ближайшие 6 лет девушка проведёт в колонии общего режима, сообщила 2 марта пресс-служба краевого суда.

История общения с боевиком началась в 2016 году, когда осуждённая находилась в Дагестане. В том же году новый друг красавицы создал группу «Помощь братьям», призывая перечислить кто сколько может на нужды террористов.

В 2017 году девушка всё же решилась на преступление. К тому моменту она уже разделяла идеи сторонников «Исламского государства»* и запросто перевела средства создателям сообщества.

Шпаковский районный суд признал девушку виновной в финансировании международного терроризма. Её приговорили к шести годам колонии общего режима.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU