На Ставрополье ребёнок скончался в больнице «из-за неосторожности»

2 Март 2020 2020-03-02T20:29:20+03:00

Врач осмотрел девочку и отправил домой, а следующим утром она скончалась в реанимации

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На Ставрополье идёт расследование обстоятельств смерти 4-летней девочки в реанимационном отделении Изобильненской районной больницы. Ребёнок был смертельно болен, но педиатр прописал домашнее лечение. На следующее утро несчастная скончалась в реанимации.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, 27 февраля родители привели чадо на консультацию к врачу-педиатру. Специалист диагностировал ОРВИ с затяжным лечением и отправил ребёнка домой.

Ночью больной стало совсем плохо, родители привезли дочь в инфекционное отделение Изобильненской больницы. Слишком поздно — утром она скончалась в реанимации.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти ребёнка. Обстоятельства оказания ей медицинской помощи также выясняются. Расследование продолжается, — резюмировали в пресс-службе краевого управления СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU