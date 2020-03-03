2020-03-03T10:10:24+03:00
Общество

На Ставрополье в ДТП с 17-летним водителем пострадали три человека

Подросток не прав лихо разъезжал по вечернему городу
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошёл 2 марта, около 22:00, на Первомайском проспекте Кисловодска. Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074».

С ушибами и травмами головы за медпомощью обратились водитель и два пассажира «семерки».

За рулем иномарки был 21-летний житель соседней республики, который водительские права получил несколько месяцев назад. Отечественным автомобилем управлял 17-летний местный житель, который в силу возраста водительское еще не имее

В его отношении составлен административный материал. У обоих участников ДТП произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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