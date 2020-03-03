На Ставрополье в ДТП с 17-летним водителем пострадали три человека
Инцидент произошёл 2 марта, около 22:00, на Первомайском проспекте Кисловодска. Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074».
С ушибами и травмами головы за медпомощью обратились водитель и два пассажира «семерки».
За рулем иномарки был 21-летний житель соседней республики, который водительские права получил несколько месяцев назад. Отечественным автомобилем управлял 17-летний местный житель, который в силу возраста водительское еще не имее
В его отношении составлен административный материал. У обоих участников ДТП произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU