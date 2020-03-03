На Ставрополье задержана банда, укравшая 37 млн рублей на госзакупках

3 Март 2020 2020-03-03T10:00:52+03:00

Эти организации заключили контракты по поставке оборудования и техники для нужд региона на общую сумму 800 миллионов рублей

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На Ставрополье следователи возбудили уголовное дело против 11 человек - пяти мужчин и шести женщин. Все они подозреваются в создании преступного сообщества и руководства его структурными подразделениями, а также в участии в преступном сообществе.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по региону, в 2016 году жительница Ставрополя создала банду, куда вовлекла своих друзей и родственников.

Целью преступного сообщества стало хищение бюджетных денег при заключении государственных контрактов, а также ограничение конкуренции организаций Ставрополья.

Как рассказали в правоохранительных органах, банда состояла из двух звеньев: производственного, куда входило 6 человек – юрисконсульты, менеджеры, специалист по тендерам; и организационного, куда входило 4 человека, являвшихся директорами семи организаций, созданных для участия в аукционах.

С 2017 по 2019 года эти организации заключили 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд региона на общую сумму 800 миллионов рублей. При этом контракты заключались по завышенной стоимости, в результате чего злоумышленникам удалось похитить 37 миллионов бюджетных средств.

В отношении двух подозреваемых, объявленных в розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Против еще двух человек – домашний арест.

7 фигурантов задержаны, подготавливаются ходатайства в суд для заключения их под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU