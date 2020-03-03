На Ставрополье задержана банда, укравшая 37 млн рублей на госзакупках
На Ставрополье следователи возбудили уголовное дело против 11 человек - пяти мужчин и шести женщин. Все они подозреваются в создании преступного сообщества и руководства его структурными подразделениями, а также в участии в преступном сообществе.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по региону, в 2016 году жительница Ставрополя создала банду, куда вовлекла своих друзей и родственников.
Целью преступного сообщества стало хищение бюджетных денег при заключении государственных контрактов, а также ограничение конкуренции организаций Ставрополья.
Как рассказали в правоохранительных органах, банда состояла из двух звеньев: производственного, куда входило 6 человек – юрисконсульты, менеджеры, специалист по тендерам; и организационного, куда входило 4 человека, являвшихся директорами семи организаций, созданных для участия в аукционах.
С 2017 по 2019 года эти организации заключили 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд региона на общую сумму 800 миллионов рублей. При этом контракты заключались по завышенной стоимости, в результате чего злоумышленникам удалось похитить 37 миллионов бюджетных средств.
В отношении двух подозреваемых, объявленных в розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Против еще двух человек – домашний арест.
7 фигурантов задержаны, подготавливаются ходатайства в суд для заключения их под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU