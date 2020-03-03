На Ставрополье из-за лихачества в ДТП пострадали три человека

3 Март 2020 2020-03-03T10:16:16+03:00

Водитель автомобиля «Лада Гранта» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу

С серьезными травмами в больницу доставлены водитель и пассажир иномарки

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Инцидент произошёл 2 марта, около 22:00, на автодороге «Ессентуки – Суворовская» Предгорного района. Водитель автомобиля «Лада Гранта» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Гольф».

В результате удара «Гранта» перевернулась. С серьёзными травмами в больницу доставили водителя и пассажир «Гольфы».

За рулём «Гранты» был 22-летний местный житель. По факту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в ДТП с 17-летним водителем пострадали три человека. Подросток не прав лихо разъезжал по вечернему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU