На Ставрополье из-за лихачества в ДТП пострадали три человека
Инцидент произошёл 2 марта, около 22:00, на автодороге «Ессентуки – Суворовская» Предгорного района. Водитель автомобиля «Лада Гранта» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Гольф».
В результате удара «Гранта» перевернулась. С серьёзными травмами в больницу доставили водителя и пассажир «Гольфы».
За рулём «Гранты» был 22-летний местный житель. По факту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в ДТП с 17-летним водителем пострадали три человека. Подросток не прав лихо разъезжал по вечернему городу.
ИСТОЧНИК KP.RU