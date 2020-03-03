2020-03-03T11:02:16+03:00
Общество

В Ингушетии расследуют незаконную вырубку бука на 5 млн рублей

Во время осмотра Нестеровского участкового лесничества обнаружили 9 пеньков от бука диаметром от 44-60 см
Ася АСРЯН
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По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Представители прокуратуры и лесничества Ингушетии выявили незаконную рубку леса в Сунженском районе. Так, во время осмотра Нестеровского участкового лесничества обнаружили 9 пеньков от бука диаметром от 44-60 см.

Как пишет «Интерфакс-Юг», сумма причинённого лесничеству ущерба составила более 4,7 млн руб. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что на Ставрополье задержана банда, укравшая 37 млн рублей на госзакупках.

Они умудрились заключить контракты по поставке оборудования и техники для нужд региона на общую сумму 800 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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