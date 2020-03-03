На Ставрополье могут запретить все некурительные табачные изделия

3 Март 2020 2020-03-03T12:25:45+03:00

По мнению главы региона, это способ защиты детей от «этого яда»

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Дума Ставрополья внесла в Госдуму законопроект о запрете оптовой и розничной продажи всех видов некурительных табачных изделий. В том числе печально известных «снюсов».

Дети в опасности: на Ставрополье намерены запретить никотиносодержащие смеси 00:00 00:00

- Наша идея о том, как защитить детей от этого яда, стала еще на шаг ближе к тому, чтобы стать общероссийской правовой нормой, - рассказал об этом глава региона на своей странице в Инстаграм.

Кроме насваев и снюсов, существуют и другие виды некурительных табачных изделий, свободно приобретаемых, не запрещённых к продаже и представляющих не меньшую опасность для здоровья человека.

Разработчики подчеркивают, что употребление таких изделий приводит к заболеваниям «верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта, увеличению риска сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний».

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье официально запретили снюсы. Краевая дума приняла закон против никотиносодержащих жевательных и сосательных «конфет», подчеркнув, что, вопреки распространённому убеждению, снюсы несут реальную опасность для здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU