2020-03-03T12:25:45+03:00
Общество

На Ставрополье могут запретить все некурительные табачные изделия

По мнению главы региона, это способ защиты детей от «этого яда»
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: Инстаграм губернатора СтавропольяФото: Инстаграм губернатора Ставрополья
Изменить размер текста:

Дума Ставрополья внесла в Госдуму законопроект о запрете оптовой и розничной продажи всех видов некурительных табачных изделий. В том числе печально известных «снюсов».

Дети в опасности: на Ставрополье намерены запретить никотиносодержащие смеси

00:00
00:00

- Наша идея о том, как защитить детей от этого яда, стала еще на шаг ближе к тому, чтобы стать общероссийской правовой нормой, - рассказал об этом глава региона на своей странице в Инстаграм.

Кроме насваев и снюсов, существуют и другие виды некурительных табачных изделий, свободно приобретаемых, не запрещённых к продаже и представляющих не меньшую опасность для здоровья человека.

Разработчики подчеркивают, что употребление таких изделий приводит к заболеваниям «верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта, увеличению риска сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний».

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье официально запретили снюсы. Краевая дума приняла закон против никотиносодержащих жевательных и сосательных «конфет», подчеркнув, что, вопреки распространённому убеждению, снюсы несут реальную опасность для здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе пьяный водитель не мог найти дорогу в аэропорт
На Ставрополье женщина жестоко избивала и резала ножом мужчину
На Ставрополье могут запретить все некурительные табачные изделия
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра - 1000
Конфискованное у экс-министра Ставрополья имущество оценили в 200 млн
На Ставрополье 29-летняя мать продала новорожденного ребенка за 50 тысяч рублей
В Ингушетии расследуют незаконную вырубку бука на 5 млн рублей
На Ставрополье из-за лихачества в ДТП пострадали три человека
На Ставрополье задержана банда, укравшая 37 млн рублей на госзакупках
На Ставрополье в ДТП с 17-летним водителем пострадали три человека
На Ставрополье ребёнок скончался в больнице «из-за неосторожности»
Жительница Ставрополья осуждена за финансирование террористов
Международный фестиваль фейерверков пройдёт на Ставрополье
На Ставрополье мужчина предстанет перед судом за участие в *ИГ
В Ессентуках начинают возводить стены нового детского сада
Ставропольский край отличился просрочкой по кредитам
На Ставрополье разыскивают мужчину с татуировкой «Вася Скин»
В Ставрополе оштрафовали букмекерскую контору на полмиллиона рублей
Рост портфеля привлеченных средств ВТБ в Северной Осетии превысил 20%
В Ставрополе вместо трёхуровневой развязки построят двухуровневую