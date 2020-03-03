На Ставрополье могут запретить все некурительные табачные изделия
Дума Ставрополья внесла в Госдуму законопроект о запрете оптовой и розничной продажи всех видов некурительных табачных изделий. В том числе печально известных «снюсов».
Дети в опасности: на Ставрополье намерены запретить никотиносодержащие смеси
- Наша идея о том, как защитить детей от этого яда, стала еще на шаг ближе к тому, чтобы стать общероссийской правовой нормой, - рассказал об этом глава региона на своей странице в Инстаграм.
Кроме насваев и снюсов, существуют и другие виды некурительных табачных изделий, свободно приобретаемых, не запрещённых к продаже и представляющих не меньшую опасность для здоровья человека.
Разработчики подчеркивают, что употребление таких изделий приводит к заболеваниям «верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта, увеличению риска сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний».
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье официально запретили снюсы. Краевая дума приняла закон против никотиносодержащих жевательных и сосательных «конфет», подчеркнув, что, вопреки распространённому убеждению, снюсы несут реальную опасность для здоровья людей.
ИСТОЧНИК KP.RU