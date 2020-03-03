На Ставрополье женщина жестоко избивала и резала ножом мужчину
Жительница Невинномысска ответит ха причинение вреда здоровью своему знакомому мужчине.
Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по региону, 47-летняя женщина ранее была судима, причем, неоднократно.
До этого инцидента злоумышленница дважды жестоко избила мужчину, причинив ему вред здоровью средней тяжести. Правда, бывали случаи и легкой тяжести, как сообщают в правоохранительных органах.
Недавно рецидивистка поругалась с этим же мужчиной. Во время ссоры она три раза ударила его ножом, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Против злоумышленницы возбудили уголовное дело. Собранные доказательство следователи направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU