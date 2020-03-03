2020-03-03T12:17:16+03:00
Общество

На Ставрополье женщина жестоко избивала и резала ножом мужчину

Рецидивистка истерзала знакомого после систематических издевательств над ним
Ася АСРЯН
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Жительница Невинномысска ответит ха причинение вреда здоровью своему знакомому мужчине.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по региону, 47-летняя женщина ранее была судима, причем, неоднократно.

До этого инцидента злоумышленница дважды жестоко избила мужчину, причинив ему вред здоровью средней тяжести. Правда, бывали случаи и легкой тяжести, как сообщают в правоохранительных органах.

Недавно рецидивистка поругалась с этим же мужчиной. Во время ссоры она три раза ударила его ножом, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело. Собранные доказательство следователи направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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